Пушков прокомментировал сообщения о снятии запрета на ЛГБТ-символику во время ЧМ-2022

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал сообщения СМИ о том, что FIFA добилась снятия запрета на символику ЛГБТ во время матчей второго тура группового этапа ЧМ-2022 по футболу.

По мнению российского политика, власти Катара, где проходит чемпионат мира, могли согласиться на такой шаг из-за напора западной идеологии.

"Катар сдался. Это говорит о мощи идеологического напора <...> со стороны Запада", – написал Пушков в своем телеграм-канале.

Ранее издание The Independent сообщило, что запрет на ЛГБТ-символику будет снят во время матчей второго тура группового этапа ЧМ по футболу.

По информации издания, власти Катара дали распоряжение полицейским, чтобы сотрудники правоохранительных органов не трогали болельщиков, пришедших на ЧМ с символикой ЛГБТ, в частности, с флагами. При этом отмечается, что в Катаре гомосексуализм запрещен на законодательном уровне.

24 ноября Госдума приняла закон о запрете пропаганды ЛГБТ в России. Депутаты единогласно поддержали документ, который также устанавливает запрет на пропаганду педофилии и трансгендерности в СМИ, интернете, рекламе, литературе и кино.

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