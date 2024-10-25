New York Post: никто из жителей Кайла в Канаде не захотел баллотироваться на пост мэра

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Никто из около 400 жителей города Кайл в Канаде не захотел баллотироваться на пост мэра, пишет New York Post.

Все началось, когда действующий глава администрации Джордж Уильямс подал в отставку. После этого местных жителей дважды просили оставить заявки на выборах, однако этого никто не сделал.

Выборы пройдут 13 ноября, но если ни одного кандидата так и не найдут, то горсовет выберет исполняющего обязанности и назначит новое голосование.

Между тем выборы президенты запланированы в Соединенных Штатах Америки на 5 ноября 2024 года. От демократов на них будет баллотироваться вице-президент Камала Харрис, от республиканцев – бывший президент Дональд Трамп. Примерно за две недели до выборов Харрис и Трамп набирают практически одинаковое количество процентов поддержки от населения семи штатов, которые считаются ключевыми для победы. Согласно данным опроса среди вероятных избирателей, 49% поддерживают Харрис, а 48% – Трампа.