15:24Политика
ВС России сбили украинский МиГ-29 в Николаевской области
Фото: Минобороны РФ
Минобороны России сообщило, что оперативно-тактическая авиация ВКС России сбила украинский самолет МиГ-29, передает РИА Новости.
"Оперативно-тактической авиацией ВКС России в районе населенного пункта Калуга Николаевской области сбит самолет МиГ-29 Воздушных сил Украины", – уточнили в ведомстве.
Кроме того, Вооруженные силы РФ поразили стоянку вертолетов в районе населенного пункта Александровка в ДНР.
Оперативно-тактическая и армейская авиация, ракетные войска и артиллерия также поразили четыре пункта управления в Харьковской, Николаевской областях и ДНР. Уничтожены два склада в Николаевской области и ДНР, на которых хранились вооружение и боеприпасы.
Ранее Минобороны РФ показало видео боевой работы расчета тяжелой огнеметной системы ТОС-1А "Солнцепек" подразделения радиационной, химической и биологической защиты ВДВ по украинским позициям.
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