ВС России сбили украинский МиГ-29 в Николаевской области

Фото: Минобороны РФ

Минобороны России сообщило, что оперативно-тактическая авиация ВКС России сбила украинский самолет МиГ-29, передает РИА Новости.

"Оперативно-тактической авиацией ВКС России в районе населенного пункта Калуга Николаевской области сбит самолет МиГ-29 Воздушных сил Украины", – уточнили в ведомстве.

Кроме того, Вооруженные силы РФ поразили стоянку вертолетов в районе населенного пункта Александровка в ДНР.

Оперативно-тактическая и армейская авиация, ракетные войска и артиллерия также поразили четыре пункта управления в Харьковской, Николаевской областях и ДНР. Уничтожены два склада в Николаевской области и ДНР, на которых хранились вооружение и боеприпасы.

Ранее Минобороны РФ показало видео боевой работы расчета тяжелой огнеметной системы ТОС-1А "Солнцепек" подразделения радиационной, химической и биологической защиты ВДВ по украинским позициям.

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