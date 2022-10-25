РФ не будет мешать Польше строить ограду на границе с Калининградской областью – Песков

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия не собирается мешать Польше строить стены на границе с Калининградской областью.

"У нас нет комментариев. Мы не можем и не собираемся помешать реализации подобных решений", – высказался он.

Песков добавил, что история неизбежно доказывает глупость подобных строительных проектов, "потому что с течением лет или десятилетий все стены падают".

В феврале 2022 года заместитель министра национальной обороны Польши Войцех Скуркевич заявил, что стена на границе с Калининградской областью не возводится, однако погранслужба допускает укрепление рубежей страны.

В начале октября Польша завершила строительство стены на границе с Белоруссией. В польских спецслужбах подчеркнули, что незаконный въезд на территорию страны полностью ограничен.

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