Постпред РФ в Вене раскритиковал Макрона за высказывания об РПЦ

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Постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов осудил заявление президента Франции Эммануэля Макрона о том, что Русская православная церковь позволяет государству манипулировать собой для оправдания действий на Украине.

Выступая на международном форуме "Воззвание к миру" в Риме французский лидер также призвал РПЦ "противостоять давлению Кремля".

Постпред РФ в Вене подчеркнул, что европейским лидерам не стоит затрагивать эту тему, если они не хотят выглядеть высокомерными и смешными.

"Президент Франции высказался о роли православия в России. Очень смелое и неуместное заявление, напоминающее советскую практику", – написал Ульянов в Twitter.

Ранее Папа Франциск заявил, что действия НАТО у российских границ могли подтолкнуть Москву к проведению специальной операции на Украине. При этом он затруднился ответить на вопрос, правильно ли поставлять оружие Киеву, однако выступил за отказ от гонки вооружений.

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