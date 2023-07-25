Постпред США при ОБСЕ осудил убийство российского военкора Журавлева

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Соединенные Штаты осуждают любые нападения на журналистов, заявил постоянный представитель США при ОБСЕ Майкл Карпентер, выступая на брифинге. Об этом сообщает РИА Новости.

"США осуждают любые атаки на журналистов, какими бы они ни были и где бы ни происходили", – сказал он.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя заявление Карпентера, подчеркнула, что нельзя осуждать такого рода действия и в то же время спонсировать тех, кто их совершает.

"У любых атак есть имя и жертвы, и агрессора. Имя жертвы – Ростислав Журавлев. Имя агрессора – киевский режим. США не должны стесняться произносить эти имена вслух", – написала она в своем телеграм-канале.

Захарова добавила, что США напрямую спонсируют киевский режим, соответственно, это не дает им права осуждать атаки, на которые они же и выделяют средства.

22 июля Вооруженные силы Украины нанесли удар при помощи кассетных боеприпасов по группе российских журналистов в Запорожской области. В результате погиб корреспондент РИА Новости Ростислав Журавлев, еще несколько журналистов пострадали.

По факту произошедшего Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело.

В Международной федерации журналистов выразили соболезнования в связи с гибелью Журавлева и призвали расследовать инцидент.

Также комиссия Совета Федерации по информполитике и взаимодействию со СМИ обратилась в ОБСЕ с просьбой осудить власти Украины и США в связи с ударом ВСУ по российским военкорам.



ВСУ нанесли артиллерийский удар по группе российских журналистов