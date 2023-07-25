Министр обороны РФ посетит Северную Корею 25–27 июля

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Министр обороны России Сергей Шойгу отправится с официальной делегацией в КНДР 25–27 июля. Об этом сообщает RT со ссылкой на пресс-службу российского оборонного ведомства.

"Российская делегация во главе с министром обороны РФ генералом армии Сергеем Шойгу посетит КНДР для участия в торжественных мероприятиях, посвященных 70-летию победы корейского народа в Отечественной освободительной войне 1950–1953 годов", – говорится в сообщении.

Отмечается, что визит состоится 25–27 июля по приглашению министерства обороны КНДР.

В Минобороны РФ подчеркнули, что визит поспособствует укреплению российско-северокорейских военных связей и станет важным этапом развития сотрудничества между двумя странами.

Ранее сообщалось, что отметить годовщину Корейской войны также прибудет делегация из КНР. Ее возглавит замглавы Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Хунчжун. Визит запланирован на 26 июля.

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