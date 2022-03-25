Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

политика

13:21

Главная / Новости /

Политолог оценил шансы Украины стать членом ЕС

"Какая-то афера": политолог оценил шансы Украины стать членом ЕС
политикаэксклюзив

Фото: ТАСС/Ye Pingfan/Zuma

Доцент кафедры политической теории МГИМО Кирилл Коктыш в разговоре с Москвой 24 усомнился в том, что Украина станет членом Евросоюза.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский попросил ЕС не затягивать принятие положительного решения касаемо членства Украины в Союзе. По его словам, у страны есть такой шанс. Зеленский полагает, что подобное решение поддержат страны Балтии, Польша и Франция.

По словам Кирилла Коктыша, для того чтобы Украину приняли в ЕС, она должна соответствовать определенным критериям. Например, у Турции не получается стать членом Союза вот уже несколько десятков лет, напомнил политолог. Поэтому в случае принятия Украины в ЕС у турецкой стороны могут возникнуть вопросы к самому политическому объединению, считает специалист.

"Одним махом проигнорировать все свои требования и принять сейчас Украину под давлением США – это продемонстрирует, что ЕС всегда руководили люди, которые пытались продавать кусок мыла по цене бруска золота. Если это произойдет, Турция тут же скажет: "А что, так было можно?" Остальные государства поймут, что это в общем-то не центр притяжения, а какая-то афера. Поэтому нет лучше способа обесценить Евросоюз, чем принять сейчас Украину", – говорит эксперт.

Как экономика Украины будет соответствовать критериям? Как политическая система будет соответствовать критериям? Это соответствие определенным параметрам. В первую очередь экономическим. Поэтому, конечно, Украину не примут.
Кирилл Коктыш
доцент кафедры политической теории МГИМО

"Украина Евросоюзу нужна была разве что как резервуар потенциальной квалифицированной рабочей силы, но эта рабочая сила так и так туда добежит, особенно с Западной Украины. Я думаю, что ЕС сейчас получит ее даже в большем количестве, чем сумеет переварить. Поэтому в этой части свои потребности по Украине он полностью удовлетворяет", – считает политолог.

Ранее президент США Джо Байден выступил с предложением предоставить украинской стороне возможность принимать участие в заседаниях G20, если не удастся исключить РФ из организации. Кроме того, по его словам, украинские власти должны сами выбрать, идти ли на территориальные уступки с Россией.

Читайте также

Медведева Светлана

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать