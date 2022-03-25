Политолог оценил шансы Украины стать членом ЕС

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Доцент кафедры политической теории МГИМО Кирилл Коктыш в разговоре с Москвой 24 усомнился в том, что Украина станет членом Евросоюза.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский попросил ЕС не затягивать принятие положительного решения касаемо членства Украины в Союзе. По его словам, у страны есть такой шанс. Зеленский полагает, что подобное решение поддержат страны Балтии, Польша и Франция.

По словам Кирилла Коктыша, для того чтобы Украину приняли в ЕС, она должна соответствовать определенным критериям. Например, у Турции не получается стать членом Союза вот уже несколько десятков лет, напомнил политолог. Поэтому в случае принятия Украины в ЕС у турецкой стороны могут возникнуть вопросы к самому политическому объединению, считает специалист.

"Одним махом проигнорировать все свои требования и принять сейчас Украину под давлением США – это продемонстрирует, что ЕС всегда руководили люди, которые пытались продавать кусок мыла по цене бруска золота. Если это произойдет, Турция тут же скажет: "А что, так было можно?" Остальные государства поймут, что это в общем-то не центр притяжения, а какая-то афера. Поэтому нет лучше способа обесценить Евросоюз, чем принять сейчас Украину", – говорит эксперт.





Кирилл Коктыш доцент кафедры политической теории МГИМО Как экономика Украины будет соответствовать критериям? Как политическая система будет соответствовать критериям? Это соответствие определенным параметрам. В первую очередь экономическим. Поэтому, конечно, Украину не примут.

"Украина Евросоюзу нужна была разве что как резервуар потенциальной квалифицированной рабочей силы, но эта рабочая сила так и так туда добежит, особенно с Западной Украины. Я думаю, что ЕС сейчас получит ее даже в большем количестве, чем сумеет переварить. Поэтому в этой части свои потребности по Украине он полностью удовлетворяет", – считает политолог.

Ранее президент США Джо Байден выступил с предложением предоставить украинской стороне возможность принимать участие в заседаниях G20, если не удастся исключить РФ из организации. Кроме того, по его словам, украинские власти должны сами выбрать, идти ли на территориальные уступки с Россией.

