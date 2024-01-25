Подпольщик рассказал, что удары по Харькову уничтожили более 130 боевиков РДК и ВСУ

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российская армия ликвидировала более 30 боевиков "Кракена" и "Русского добровольческого корпуса" (запрещенная в России террористическая организация) в Харькове, а также свыше ста военнослужащих ВСУ в городе Балаклея в ночь на среду, 24 января. Об этом со ссылкой на координатора Николаевского подполья сообщает РИА Новости.

"Поздно вечером 23 января был нанесен удар по военным объектам в городе Харьков", – рассказал он.

По словам собеседника агентства, местные жители сообщали о множестве машин скорой помощи, которые направлялись к месту взрыва. Харьковские подпольщики рассказали, что удары были нанесены рядом с местом уничтожения французских наемников 17 января, однако в этот раз был уничтожен личный состав группировки "Кракен" и их подведомственных из "Русского добровольческого корпуса". По предварительным данным харьковских подпольщиков, были уничтожены более трех десятков боевиков, в числе которых, предположительно, могли быть и иностранные наемники.

Агентура подпольщиков также сообщает об ударе по городу Балаклея на юго-востоке Харьковской области, в котором расположились ВСУ. Там удар российской армии уничтожил более сотни украинских военнослужащих, заявил координатор подполья.

Вечером 16 января российские военные нанесли удар по пункту временной дислокации иностранных боевиков в Харькове. Большую часть группы составляли военные из Франции, сообщили в Минобороны РФ.

В связи с этим в МИД РФ вызвали посла Франции Пьера Леви. Там ему заявили, что гибель граждан его страны в Харькове лежит на совести Парижа, который поддерживает набор наемников для участия в боевых действиях на стороне украинских войск.

В ответ на это глава Минобороны Франции Себастьян Лекорню заявил, что страна не может запретить своим военным принимать участие в боевых действиях на стороне Украины. Он также назвал заявления российской стороны об участии французских наемников в СВО "ложными", уточнив, что они якобы являются частью российской информационной войны.

