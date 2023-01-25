16:35Политика
Киев и Вашингтон считают невозможным захват Крыма военным путем – СМИ
Фото: depositphotos/bloodua
Власти Украины и Соединенных Штатов считают, что захват Крыма военным способом невозможен. Об этом сообщил журналист издания The Washington Post Дэвид Игнатиус.
"Тотальная украинская кампания по захвату Крымского полуострова нереальна", – заявил колумнист.
Он подчеркнул, что администрация американского президента Джо Байдена приступила к планированию возможного распределения "военного баланса сил" после завершения специальной военной операции. В Белом доме уверены, что стратегия поможет украинской стороне не допустить "вторжения" РФ в будущем.
Госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил газете, что пришло время подумать о том, как будет выглядеть жизнь Украины после СВО. Он заявил о необходимости создать "справедливый и прочный мир", который поддержит территориальную целостность страны.
Также он обратил внимание на намерение Байдена избегать прямого конфликта с Россией.
"Байден всегда подчеркивал, что одним из его требований является недопущение Третьей мировой войны", – заявил Блинкен.
Ранее в американском издании Hill сообщили, что киевское правительство недовольно тем, что Вашингтон не передает ВСУ технику для полномасштабного наступления на Крым. Журналистка Лаура Келли объясняет нерешительность американского правительства угрозой эскалации конфликта с Россией.
Кроме того, по ее мнению, Белый дом оттягивает принятие данного решения, поскольку сомневается в возможностях Украины.
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