Главком украинских войск Валерий Залужный стал долларовым миллионером – СМИ

Фото: телеграм-канал "Валерій Залужний | Головнокомандувач Збройних Сил України"

Главнокомандующий украинскими войсками Валерий Залужный получил от родственника из США миллионное наследство, часть из которого он пожертвовал на нужды ВСУ. Об этом сообщает газета New York Times.

Согласно материалам издания, Залужный получил свое наследство от гражданина США украинского происхождения Грегори Степанца. Семья Степанца подтвердила эту информацию, указывается в статье.

В издании также утверждается, что миллион долларов из этого наследства Залужный передал на нужды украинских военных, что подтверждает пресс-служба ВСУ.

Ранее главком ВСУ сравнил генерала Суровикина с командующим времен императора Петра I. Об этом Залужный заявил в беседе с изданием Economist.

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