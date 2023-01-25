Экс-президент Молдавии заявил, что не верит, что страна войдет в ЕС

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Бывший президент Молдавии Игорь Додон заявил, что сомневается, что страна станет членом Евросоюза. Об этом он рассказал в эфире телеканала "Россия-24".

Додон также заявил, что Молдавии необходимо сотрудничать с Россией.

"Я считаю, что нам нужно дружить со всеми, для нас важно развивать стратегическое партнерство с Россией, мы должны укреплять свой нейтралитет. <...> Я лично не верю, что Молдова станет членом Европейского союза", – заявил он.

Додон уточнил, что Молдова получила статус кандидата в ЕС только из-за ситуации на Украине. По его словам, есть много стран, которые десятки лет находятся в этом качестве, но их все еще не принимают в Евросоюз.

Кроме того, Додон считает, что сейчас наступил "хороший период" для переговоров с непризнанным Приднестровьем, однако считает, что власти в Кишиневе не готовы их начать. Он также заявил, что видит вероятность новых больших протестов в Молдавии.

Ранее руководитель молдавской службы информации и безопасности Александр Мустяцэ заявил, что Россия якобы готовит нападение на республику в 2023 году. Он, однако, не привел никаких аргументов, чтобы подтвердить реалистичность своих прогнозов.

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