Франция не выдала визы делегации РФ для участия в мероприятии ЮНЕСКО – МИД

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Франция не выдала российской делегации визы для участия в мероприятии по линии ЮНЕСКО. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя МИД ФР Марию Захарову.

"Нашим представителям на этот форум визы французская сторона не выдала", – уточнила она.

Ранее аналогичная ситуация произошла в преддверии проведения недели высокого уровня сессии 77-й Генассамблеи ООН. Тогда постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что никому из членов российской миссии не выдали визы США.

Мероприятие прошло в Нью-Йорке с 20 по 26 сентября. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров прибыл для участия в мероприятии только 21 сентября.

Позже США заблокировали участие РФ в Международной министерской конференции МАГАТЭ "Атомная энергетика в XXI веке", не выдав российской делегации визы. Как отмечала Захарова, заявления на получение виз были поданы своевременно.



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