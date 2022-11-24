В ФРГ заявили, что страна находится в "чрезвычайно стрессовой ситуации" из-за беженцев

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Германия находится в "чрезвычайно стрессовой ситуации" из-за украинских беженцев, заявила министр юстиции федеральной земли Баден-Вюртемберг Марион Гентгес. Об этом сообщает немецкая газета Die Welt.

По информации издания, Гентгес направила федеральному правительству письмо с предупреждением о том, что ситуация с размещением вынужденных переселенцев в ближайшее время будет ухудшаться.

"В связи с продолжающимся стремительным ростом числа лиц, ищущих убежища, мы, как страна, и особенно наши местные органы власти <...> продолжим сталкиваться с чрезвычайной стрессовой ситуацией", – говорится в тексте письма.

В свою очередь, мэр города Лейпциг Буркхард Юнг выразил опасения, что число беженцев может резко увеличиться из-за приближающейся зимы.

Ранее власти Украины призвали сограждан, уехавших за границу, оставаться там до весны, чтобы дать возможность оставшимся пережить зиму, которая будет трудной из-за энергетического кризиса.



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