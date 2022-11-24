Премьер-министр Армении не подписал декларацию Совета коллективной безопасности ОДКБ

Фото: primeminister.am

Премьер-министр Армении Никол Пашинян не стал подписывать декларацию Совета коллективной безопасности ОДКБ. Об этом свидетельствует стенограмма его выступления, опубликованная на сайте правительства республики.

По его словам, Армения предлагает ускорить проведение политико-дипломатической работы с Азербайджаном, направленной на "незамедлительный выход" войск этой страны на позиции по состоянию на 11 мая 2021 года.

По мнению Пашиняна, такие меры важны для восстановления "территориальной целостности" Армении и сдерживания Баку "от дальнейшей агрессии".

Премьер Армении заявил, что в регионе сохраняется риск эскалации напряженности. Он считает, что отсутствие четкой политической обстановки в такой ситуации может означать отказ организации от союзнических обязательств, а Азербайджан может интерпретировать это как "зеленый свет для дальнейшей агрессии против Еревана".

"Исходя из этого, уважаемые коллеги, на данный момент я считаю, что представленный к подписанию проект <...> недостаточно доработан, и в данном виде, со всем уважением, я не готов подписать эти документы", – заявил Пашинян.

Накануне официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что Армения останется в составе Организации Договора о коллективной безопасности. Он отметил, что саммит ОДКБ в Ереване показал востребованность этого формата и жизнеспособность самой организации.

Песков также подчеркнул, что подписание мирного договора между Арменией и Азербайджаном не "подгоняют" к конкретной дате. Важен сам факт такого соглашения, к достижению которого требуется приложить максимум усилий.



Путин прибыл в Ереван для участия в саммите ОДКБ

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!