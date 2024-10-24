Лукашенко выразил готовность поехать в Крым при необходимости

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Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что поедет в Крым, "если надо", но пока в этом нет необходимости. Такое заявление он сделал в интервью газете "Известия", фрагменты которого публикует БелТА.

"Если надо поехать (в Крым. – Прим. ред.), поеду, я человек решительный", – заверил лидер Белоруссии.

При этом он указал, что с точки зрения "так называемого международного сообщества" вопрос Крыма как части российской территории юридически до конца не урегулирован. Однако Россию "это не волнует", сказал Лукашенко и добавил, что поступил бы так же.

Ранее сообщалось, что сумма претензий жителей и властей Крыма к властям Украины после различных блокад полуострова может увеличиться до сотен триллионов рублей.

Крымские предприятия уже подали в арбитражный суд региона несколько исков к украинским властям, в которых они потребовали компенсации ущерба после водной блокады. Вместе с тем власти полуострова хотят оценить ущерб и размер упущенной прибыли за тот период, что Крым находился в составе Украины, и предъявить соответствующий иск.