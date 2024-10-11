Глава Крыма Аксенов предложил заменить термин "новые регионы" на "исторические"

Фото: телеграм-канал "Аксёнов Z 82"

Термин "новые регионы" некорректен по отношению к регионам Донбасса и Новороссии, которые воссоединились с Россией в 2022 году. Это исторические территории страны, временно отсутствовавшие в составе, заявил глава Крыма Сергей Аксенов на конференции "Новые горизонты: развитие спорта и туризма в новых регионах России".

"Словосочетание "новые регионы" надо как-то поменять на "исторические регионы". Это были земли Российской империи, люди были наши, Советский Союз был – ну какие они "новые"? – цитирует его ТАСС.

Аксенов уточнил, что после долгого отсутствия в составе России регионы вернулись, и сейчас стоит вопрос об их восстановлении и "возвращении к нормальной жизни". По его словам, мужество тех, кто сегодня на этих территориях занимается построением новой жизни, вызывает восхищение и уважение. Они идут на риск, подчеркнул глава Крыма.

В настоящий момент в регионах Донбасса и Новороссии приоритетным должно стать повышение уровня жизни до уровня других российских субъектов, продолжил Аксенов.

"То отставание, которое было в Крыму с точки зрения развития любой инфраструктуры – спортивной, туристической и так далее, – эти же моменты, эти же проблемы сейчас и на освобожденных территориях, которые точно так же ставятся во главу угла при принятии решений должностными лицами", – добавил он.

Кроме того, принято решение о финансировании и развитии тех проектов и целей, которых уже достигли большинство регионов страны. Эта задача требует консолидации всего общества, подытожил глава Крыма.

В свою очередь, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в телеграм-канале прокомментировала идею Аксенова о замене термина "новые регионы" на "исторические".

"Именно!" – написала она в своем посте.

Ранее спикер Совфеда Валентина Матвиенко уточнила, что никаких территориальных уступок в Донбассе и Новороссии не будет, так как они являются частью России. С ее слов, ЛНР, ДНР, Запорожская, Херсонская области – теперь составная часть страны. Это закреплено в Конституции РФ, подчеркнула она.