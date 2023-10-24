ЦАХАЛ находится на пределе своих возможностей – СМИ

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Израильская армия (ЦАХАЛ) находится на данный момент на грани своих возможностей. Об этом заявил журнал Vicе.

По информации источника, в Ливане об этом уже знает боевая группировка "Хезболла". При этом в материале также рассказали и про готовящуюся операцию в секторе Газа со стороны Израиля. Как сказано в сообщении, боевые действия могут продлиться несколько месяцев, а для этого ЦАХАЛ понадобится большое количество военного присутствия. Но из-за растущего недовольства палестинцев израильская армия уже находится на грани своих возможностей.

"У нас сейчас полтора фронта, это одна из причин, почему террористическая операция ХАМАС была такой успешной", – сообщило издание, добавив, что основные силы израильской армии до сих пор сконцентрированы на Западном берегу реки Иордан, где недовольство палестинцев может усилиться еще больше в любой момент.

При этом один из американских чиновников подчеркнул, что стратегическая инициатива сейчас принадлежит "Хезболле".

Конфликт на Ближнем Востоке обострился 7 октября, когда сектор Газа выпустил в сторону Израиля тысячи ракет. Армия обороны еврейского государства (ЦАХАЛ) в ответ начала операцию "Железные мечи".

23 октября министр обороны Израиля Йоав Галант сообщил, что следующая фаза наземной израильской операции в секторе Газа будет включать комбинированный удар с моря, суши и воздуха.

С момента эскалации со стороны Израиля погибли более 1,4 тысячи человек, со стороны Газы – более 5 тысяч человек.

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