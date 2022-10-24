16:56Политика
Депутат ГД Милонов рассказал о своих тратах на жизнь
Фото: ТАСС/Егор Алеев
Депутат Госдумы Виталий Милонов в разговоре с Пятым каналом рассказал о собственных тратах на жизнь.
По его словам, он ни разу не ездил в Maybach. При этом тяги к поездкам на машине указанной марки у депутата нет.
"Я знаю тех, кто ездит на таких машинах, в которых я даже ни разу не сидел. У меня задница, наверное, золотом должна светиться после того, как я посижу в такой машине", – сказал Милонов.
До этого Милонов отправился в качестве добровольца для участия в специальной военной операции на Украине. Свое решение он объяснил невозможностью находиться в стороне от российских военнослужащих в период боевых действий.
Позже депутат сообщил, что в ходе участия в СВО он занимается "уничтожением цели". Как заявил Милонов, он не испытывает жалости к убитым.
По словам Милонова, он также занимается гуманитарной деятельностью, в том числе развозит подарки гражданскому населению.
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