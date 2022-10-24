Глава Евросовета признал вынужденное вступление ЕС в гонку вооружений

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Глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что страны Европейского союза вынуждены вступить в гонку вооружений в связи со спецоперацией РФ на Украине. Об этом сообщает РИА Новости.

"Мы как европейцы должны взять на себя ответственность за безопасность наших граждан, будущих поколений. Это не удовольствие, но мы не живем в идеальном мире", – заявил Мишель.

Глава Евросовета напомнил, что в Евросоюзе действует агентство по обороне. Кроме того, страны Альянса прорабатывают вопрос создания общего рынка боеприпасов и совместных закупок в оборонной сфере.

По мнению Шарля Мишеля, ЕС слишком долго полагался на США в вопросах обеспечения собственной безопасности. Он также назвал "упущенной возможностью" закупки вооружения за пределами Альянса в контексте укрепления европейской координации в сфере обороны.

Ранее глава Евросовета сообщил, что лидеры стран ЕС достигли соглашения по борьбе с энергокризисом. В частности, планируется сдерживать цены на энергию, предоставляемую домохозяйствам и представителям бизнеса.

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