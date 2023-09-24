Американский сенатор Келли считает возможным конфликт между Россией и США в ближайшие годы

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Американский сенатор и представитель демократической партии США Марк Келли считает возможным прямое военное столкновение США и России в течение двух лет из-за ситуации на Украине. Об этом он заявил в эфире телеканала CBS.

Американский сенатор уверен, что без американской помощи Киев ждет поражение.

"Если мы потерпим сейчас неудачу, есть вероятность, что через год, через два года мы окажемся в ситуации, когда у нас может возникнуть прямой конфликт с россиянами. Мы этого не хотим", – отметил американский сенатор.

Комментируя возможность одобрения Конгрессом США дополнительных расходов на помощь Украине, сенатор подчеркнул, что Штаты должны довести это до конца, "иначе будет катастрофа". Он считает, что законодатели из числа демократов и республиканцев по большей части настроены на дальнейшую поддержку Киева.

Ранее стало известно, что с начала 2023 года Киев получил более 25 миллиардов долларов международной финансовой помощи. Внешние ресурсы составили 49,1% всех поступлений в общий фонд государственного бюджета Украины, сообщила глава комитета Верховной рады по вопросам бюджета Роксолана Пидласа.