Украинские танки заправляют дизелем, произведенным из российской нефти – СМИ

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Украинская военная техника и танки заправляются дизелем из Венгрии и Турции, полученным, в том числе, из российской нефти. Об этом сообщает издание Handelsblatt.

"Это парадокс войны: украинские танки все больше работают на нефти родом из России. По данным украинской таможни, Украина импортирует все больше дизельного топлива из Венгрии и Турции – обе страны на своих НПЗ перерабатывают нефть, поступившую в значительной степени из России", – указано в материале.

В издании отмечают, что компании, не получающие сырье из России, теряют украинский рынок. По данным Handelsblatt, это связано с тем, что венгерская нефтегазовая компания MOL имеет конкурентное преимущество перед другими европейскими компаниями за счет того, что имеет разрешение от Евросоюза, благодаря которому продолжает снабжать свои нефтеперерабатывающие заводы нефтью из России.

Ранее сообщалось, что украинский трубопроводный оператор "Укртранснафта" планирует вдвое увеличить тариф на транзит нефти из РФ по территории Украины по магистральному нефтепроводу "Дружба". Получателями нефти по данному трубопроводу являются Венгрия, Словакия и Чехия.