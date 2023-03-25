Украина собирается в два раза повысить для Восточной Европы тариф на транзит нефти из РФ

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Украинский трубопроводный оператор "Укртранснафта" планирует с 1 апреля вдвое увеличить тариф на транзит нефти из РФ по территории Украины по магистральному нефтепроводу "Дружба". Об этом сообщает "Коммерсант".

Отмечается, что в этом году Украина уже повышала тариф на стоимость транзита нефти на 18,3% – его цена на сегодняшний день составляет 13,6 евро за тонну. Власти Украины хотят повысить его вдвое – до 27,2 евро за тонну.

В Киеве заявляют, что рост тарифов обусловлен необходимостью восстановления нефтетранспортной инфраструктуры, которая страдает в ходе боевых действий. На данный момент окончательного решения о повышении цены не принято.

Получателями нефти по трубопроводу "Дружба" являются Венгрия, Словакия и Чехия. Источники "Коммерсанта" считают, что попытка Киева поднять цены связана с политической обстановкой вокруг Венгрии, которая не намерена отказываться от покупки российской нефти.

Отмечается, что несмотря на рост цен за транзит, нефть из РФ более выгодна для потребителей Восточной Европы, чем альтернативные закупки внутри Евросоюза.

Ранее сообщалось, что у нефтепровода "Дружба" в Брянской области нашли самодельную бомбу. В спецслужбах считают, что взрывное устройство могли сбросить с беспилотника, оно было обезврежено.

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