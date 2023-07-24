В Польше сообщили о создании саперного батальона в Сувалкском коридоре

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Польша намерена создать саперный батальон для его дальнейшего размещения в городе Августов в Сувалкском коридоре, рассказал глава Минобороны республики Мариуш Блащак. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды".

"В Августове скоро будет создан саперный батальон. Это еще одна военная часть, которую мы строим с нуля, и, уверяю вас, не последняя", – говорится в его публикации в Twitter.

По мнению министра, военнослужащие смогут гарантировать безопасность Польши. Он также добавил, что скоро будут анонсированы новые инвестиции в оборонную отрасль.

Ранее обозреватель Foreign Policy Джек Дойч отметил, что уязвимость США и НАТО в Сувалкском коридоре мешает Вашингтону нарастить поставки оружия Киеву.

По его словам, конгресс США оказывает постоянное давление на Пентагон, требуя выделить Украине больше боевой техники из запасов, предназначенных на случай гипотетического столкновения НАТО с Россией.

Эксперты же в ответ поясняют, что сценарий, если НАТО вступит в войну с Россией и будет вынужден вести боевые действия в Сувалкском коридоре, не позволяет направить весь арсенал Киеву.



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