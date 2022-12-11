Уязвимость НАТО в Сувалкском коридоре мешает США нарастить поставки оружия Киеву – СМИ

Фото: depositphotos/maxxyustas

Уязвимость США и НАТО в Сувалкском коридоре мешает Вашингтону нарастить поставки оружия Киеву. Об этом заявил обозреватель Foreign Policy Джек Дойч со ссылкой на американских военных.

По его словам, конгресс США оказывает постоянное давление на пентагон, требуя выделить Украине больше боевой техники из запасов, предназначенных на случай гипотетического столкновения НАТО с Россией.

Эксперты же в ответ поясняют, что сценарий, если НАТО вступит в войну с Россией и будет вынужден вести боевые действия в Сувалкском коридоре, не позволяет направить весь арсенал Киеву. Отмечается, что регион считается наиболее уязвимым участком внешней границы НАТО, так как его расположение позволяет России в короткие сроки наладить сухопутную связь с Калининградской областью и блокировать дислоцированную в Прибалтике группировку Альянса.

"Представители Министерства обороны <…> заявили, что требования к запасам, предусмотренные военными планами США, являются причиной замедления темпов американской военной помощи Украине в последние месяцы", – говорится в сообщении.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что США не поощряют проведение Украиной операций в России. По его словам, Америка не способствует таким операциям. Кирби также добавил, что США хотят обеспечить Украину способностью защищать свою территорию и "отвоевать свою землю".



Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!