Зампред ГД Чернышов объяснил, почему нужно сократить рабочий день для женщин

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Заместитель председателя Госдумы Борис Чернышов рассказал, что, помимо основной работы, женщины заняты домашним хозяйством и воспитанием детей. Об этом сообщает радиостанция "Комсомольская правда".

"А мужчины наши иногда вот пришли, так сказать, с работы и уже отдыхать хотят", – прокомментировал зампред.

Чернышов уверен, что его инициативу поддержит министерство труда. В дальнейшем можно будет рассмотреть подобные послабления и для мужчин, считает зампред ГД. Он подчеркнул, что сначала необходимо "отпустить" женщин, а затем дать возможность мужчинам, чтобы они восстанавливались после работы и больше отдыхали.

В свою очередь, первый зампред комитета ГД по труду, социальной политике и делам ветеранов Елена Цунаева назвала предложение Чернышова о сокращении рабочей недели популизмом и попыткой привлечь внимание, передает "Газета.ру".

Депутат объяснила, что работа на некоторых производствах требует полного рабочего дня. Кроме того, для работающих женщин, матерей уже разработана система поддержки в виде отпусков и дополнительных выходных, утверждает она. По ее словам, родители детей-инвалидов могут взять дополнительные выходные дни с сохранением заработной платы. Цунаева отметила, что на ряде предприятий пятница уже является коротким днем, все зависит от работодателя. Также сокращение будет невозможно, если работа сменная.

Депутат заявила, что предложения об изменении рабочего графика для россиян нужно проработать так, чтобы не пострадал производственный цикл и не снизилась производительность труда. Все идеи о сокращении рабочей недели – это попытки понравиться избирателям, дополнила Цунаева. Она напомнила, что подобные законопроекты уже поступали в комитет. Однако производства и виды деятельности очень разные, все рассчитаны на определенный цикл рабочего времени. Трудно все уравнять под один график.

Кроме того, профсоюзы на производствах заключают с работодателями коллективные договоры, которые дают различные преференции работникам, не предусмотренные в Трудовом кодексе. На уровне Госдумы тоже принимаются законы по поддержке, например, участников СВО и многодетных семей. В той или иной степени работа по поддержке работающих граждан ведется, заключила Цунаева.

О предложении Чернышова сократить на два часа рабочую пятницу для женщин с сохранением средней зарплаты стало известно 24 мая. Он сказал, что такая мера должна стать обязательной для бюджетной сферы, государственных и муниципальных служащих.