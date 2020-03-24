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Оппозиционер Аслан Бжания победил на выборах президента Абхазии. За него отдали голоса 56,5% пришедших на выборы, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу местного ЦИК Тамаза Гогию.

"Считать избранным президентом Абхазии Аслана Бжанию и вице-президента Абхазии Бадру Гунбу, набравших 56,5% голосов избирателей", – отметил Гогия.

Второе место занял Адгур Ардзинба, получивший 35,42% голосов. Выборы прошли в Абхазии 22 марта.

Выборы президента Абхазии назначили после того, как в январе прежний глава республики Рауль Хаджимба подал в отставку на фоне конфликта с оппозицией.