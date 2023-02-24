США ввели санкции в отношении компании "КамАЗ"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Соединенные Штаты ввели санкции в отношении компании "КамАЗ", сообщает ТАСС со ссылкой на документ Минторга США.

"В отношении сделок по экспорту, реэкспорту и трансферу с компаниями, внесенными в черный список, вводятся дополнительные ограничения и требования", – отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось, что руководство США приняло решение о расширении санкций в отношении России и Белоруссии.

Отмечается, что санкции введны в отношении 76 предприятий из РФ, в том числе фонда "Сколково", "Сколтеха", Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству и других. Кроме того, еще 10 организаций, в том числе из Китая, Франции, Люксембурга и Нидерландов, внесены в черный список за якобы поддержку ВС РФ и российского ВПК.

Под санкции также попали "Московский кредитный банк", банк "Уралсиб", "МТС банк", "Ланта-банк", Металлинвестбанк, СДМ-Банк и другие.



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