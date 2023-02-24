США 24 февраля введут санкции против более 200 лиц из РФ и других стран

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США в пятницу, 24 февраля, введут в связи со спецоперацией на Украине очередной пакет санкций, который затронет в том числе физлица и юрлица из России и других стран. Об этом сообщается на сайте Белого дома.

"Сегодня <...> будут введены широкие санкции против против наиболее доходных секторов экономики РФ... <...> Санкции затронут более чем 200 физических и юридических лиц, как российских, так и из третьих стран, в том числе из Европы, Азии и Ближнего Востокеа", – говорится в заявлении.

Кроме того, будут повышены пошлины на более чем 100 видов российской металлургической, минеральной и химической промышленности. Общая стоимость товаров, которые подпадут под данную меру, оценивается в 2,8 миллиарда долларов.

Отмечается также, что страны Запада, в частности G7, намерены держать активы РФ замороженными до тех пор, пока не будет урегулирован конфликт на Украине. Ожидается, что это гарантирует восстановление страны за счет России.

Ранее в пятницу Великобритания расширила антироссийские санкции. Под них подпали еще 92 физических и юридических лица, в том числе руководство госкорпорации "Росатом", "Алмаз-Антея", "Аэрофлота" и других предприятий.

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