Украина не будет заключать с Россией соглашений наподобие Минских – Кулеба

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Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что не может идти и речи о заключении между Киевом и Москвой соглашения, которое будет похоже на минские договоренности. Об этом пишет Politico.

По мнению украинского дипломата, принятые ранее Минские соглашения являются наглядным примером того, "как не надо вести переговоры с Россией". Он напомнил, что их заключали для того, чтобы завершить конфликт, однако этого не случилось.

"Любой гипотетический "Минск-3" будет иметь только один результат – еще более кровопролитную войну", – высказался он.

Кулеба также призвал западных и европейских партнеров повлиять на РФ, чтобы именно она уступила в переговорах.

Ранее Владимир Зеленский посоветовал забыть о дружбе с Россией до вывода войск с Украины. По его словам, в отношениях с РФ нужен только прагматичный подход.

Украинский президент добавил, что диалог с Москвой возможен только тогда, когда Россия начнет уважать Украину, а также международное право, ее суверенитет и территориальную целостность.

До этого министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что речи о переговорах с Зеленским быть не может. Дипломат добавил, что РФ не получала серьезных предложений о переговорах с украинской стороной от западных государств.

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