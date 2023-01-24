Минобороны РФ показало кадры ликвидации украинского танка

Минобороны РФ опубликовало кадры ликвидации украинского танка. Видеоролик был размещен в телеграм-канале ведомства.

На видеозаписи российский танк при помощи огневой боевой машины (БМПТ) "Терминатор" наносит удары по позициям Вооруженных сил Украины (ВСУ) из пушек 33-миллиметрового калибра. После этого украинский танкист покинул машину.

Бронированную технику ВСУ в лесу удалось обнаружить путем запуска беспилотников. Российские солдаты заняли позицию для удара, обойдя позицию противника с фланга.

Ранее российские военные осуществили по позициям ВСУ пуск ракеты "Искандер". Действие совершили с целью ликвидации инфраструктуры противника. Видеозапись процесса также была опубликована в соцсети военного ведомства РФ.



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