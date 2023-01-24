Пушилин назначил мэром Мариуполя экс-главу районной администрации Олега Моргуна

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Временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин назначил мэром Мариуполя бывшего главу Новоазовского района Олега Моргуна, освободив от должности главы города Константина Иващенко. Об этом сообщается на сайте главы ДНР.

"Назначить Моргуна Олега Валериевича главой администрации города Мариуполя", – говорится в указе Пушилина от 23 января.

Также врио главы ДНР отправил в отставку Иващенко, подписав соответствующий указ от 22 января.

Ранее Пушилин сообщил, что информация о переносе столицы ДНР из Донецка в Мариуполь не является достоверной. Он подчеркнул, что этот вопрос не обсуждался и не обсуждается.

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