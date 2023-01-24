Постпред США при ООН прервала журналистку после замечания о роли Вашингтона на Украине

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Постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд прервала журналистку после того, как та заметила, что Вашингтон продлевает конфликт на Украине, поставляя вооружения Киеву. Это произошло в ходе интервью BBC, расшифровка которого опубликована на сайте американского постпредства.

На этой неделе Томас-Гринфилд намерена посетить Гану, Мозамбик и Кению в том числе для обсуждения вопросов продовольственной безопасности. В ходе беседы репортер напомнила, что Африканский союз, в который входят перечисленные страны, призвал прекратить конфликт на Украине путем переговоров.

В связи с этим журналистка поинтересовалась, может ли Вашингтон пообещать им такой исход. В ответ дипломат перевела ответственность на Россию, отметив, что только Москва может гарантировать это Африке.

"Но США продлевают войну, вооружая Украину, так что..." – хотела продолжить интервьюер, однако американский постпред не дала ей договорить.

В свою очередь Томас-Гринфилд подчеркнула, что конфликт продлевает именно Россия, продолжая нападать на Украину. Она также добавила, что если бы не поддержка американцев, то Украина не могла бы защищаться и ей бы пришел конец.

Ранее глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что ближайшие 2–3 недели станут решающими для конфликта на Украине. По его словам, предстоящие события определят в том числе и будущее Европы, поэтому ей необходимо продолжать поддерживать Киев.



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