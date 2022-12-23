В ГД оценили требование Чехии дать гарантии безопасности со стороны РФ

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Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова прокомментировала требование Чехии предоставить ей гарантии безопасности от России. Об этом сообщает газета "Известия".

По ее словам, Москва не давала поводов для того, чтобы ее опасались другие страны.

"У нас есть задача, мы ее решаем в Донбассе. При чем здесь другие страны… Они себе уже придумывают. Никаких поводов для того, чтобы они волновались, мы не давали. Если они, конечно, что-то с НАТО не затеют против нас", – сказала Журова.

Ранее министр иностранных дел Чехии Ян Липавский потребовал от России гарантий безопасности в отношении стран-соседей. По его словам, разделение сил не должно происходить без участия Украины, стран Центральной Европы и Балтии.

До этого президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Россия в будущем должна получить гарантии безопасности. Для этого французский лидер предложил скорректировать архитектуру безопасности в регионе после завершения конфликта на Украине.

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