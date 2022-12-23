Глава МИД Чехии потребовал от России гарантий безопасности соседям

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Глава МИД Чехии Ян Липавский потребовал от России гарантий безопасности в отношении стран-соседей. Об этом сообщает РИА Новости.

"Я считаю, что прежде всего Россия должна дать гарантии безопасности своим соседям, что она не нападет на них", – заявил министр.

Липавский подчеркнул, что разделение сил не должно происходить без участия Украины, стран Центральной Европы и Балтии.

В начале декабря президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Россия в будущем должна получить гарантии безопасности. Для этого французский лидер предложил скорректировать архитектуру безопасности в регионе после завершения конфликта на Украине.

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