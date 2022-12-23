Глава Евросовета заявил о необходимости сохранения контактов с Путиным

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Глава Евросовета Шарль Мишель указал на важность сохранения контактов с президентом России Владимиром Путиным. Об этом политик заявил в интервью RTVI.

"Я думаю, что нужно разговаривать с Путиным, нужно сохранять коммуникацию", – высказался Мишель, сославшись на свой опыт контактов с российским лидером в свою бытность премьер-министром Бельгии.

Глава Евросовета подчеркнул, что у него сохраняются каналы коммуникации с Владимиром Путиным. Кроме того, общение с российским президентом поддерживают лидер Франции Эммануэль Макрон и канцлер ФРГ Олаф Шольц.

Важность двустороннего общения Шарль Мишель объяснил необходимостью управлять гуманитарной ситуацией, а также аргументировать и оспаривать позицию сторон.

Ранее посол Индии в РФ Паван Капур заявил, что на 2023 год запланирована встреча премьер-министра Индии Нарендры Моди и Владимира Путина. На какой площадке она состоится, пока неизвестно.

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