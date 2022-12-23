Читатели французской Le Figaro поддержали заявление Макрона о членстве Украины в НАТО

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Читатели газеты Le Figaro поддержали заявление президента Франции Эммануэля Макрона о членстве Украины в НАТО.

"Наконец-то слова, напоминающие компромисс! Лучше поздно, чем никогда: появляется надежда, что третьей мировой войны удастся избежать", – написал один из читателей.

Другой комментатор задался вопросом, почему Макрон не высказал подобную точку зрения раньше. Он также отметил, что влияние французского лидера в вопросе вступления Украины в НАТО на другие государства помогло бы спасти мир от действующего конфликта.

"Ого! Самокритика! Наконец-то Макрон признал, что после всего произошедшего между Россией и Западом только китайцы и турки остаются приемлемыми для россиян партнерами для переговоров", – написал еще один читатель газеты.

Другой пользователь высказал сомнение в том, что США прислушаются к Макрону.

Ранее французский лидер заявил, что вступление Украины в НАТО станет конфронтационным шагом по отношению к России. Он также в очередной раз подчеркнул, что архитектура безопасности и стабильности Европы должна гарантировать тоже самое для РФ, Украины и других республик СНГ.

В Кремле, в свою очередь, заявили, что не считают заявление Макрона о гарантиях безопасности для Москвы изменением подхода к разрешению украинского конфликта. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва по-прежнему придерживается сформированной точки зрения.



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