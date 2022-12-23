Силовики организовали проверку главы приграничного района Белгородской области

Фото: vk.com/Анатолий Тарасенко

Глава граничащего с Украиной Вейделевского районе Белгородской области Анатолий Тарасенко ушел в отставку, в его отношении проводятся следственные действия. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

"Анатолий Васильевич Тарасенко покинул пост главы Вейделевского района. Есть претензии силовых структур к его деятельности. <...> Проходят следственные мероприятия", – рассказал он.

Гладков пояснил, что поданное Тарасенко заявление об уходе с занимаемой должности одобрил местный совет депутатов.

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