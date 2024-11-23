Фото: 123RF/scharfsinn86

США и Великобритания ведут войну не только против России, но и против Франции, Италии и Германии, явно страдающих от антироссийских санкций, сообщил РИА Новости итальянский журналист Джорджо Бьянки.

По его словам, у него складывается такое впечатление, поскольку ограничения, которые Штаты вынудили применить Париж, Рим и Берлин, можно назвать автосанкциями.

"То есть эти санкции больше направлены на нас, чем на Россию", – считает журналист.

По его оценке, США и Британия получили от этих ограничений больше выгоды, чем от бомбардировок индустриальных кварталов европейских стран в годы Второй мировой.

Бьянки пояснил, что крупные предприятия будут просто вынесены за пределы стран. Он напомнил, что частично они уже перенесены в сторону Азии, а сейчас будут также переноситься в Америку, потому что там более благоприятные условия для существования бизнеса.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан призывал ЕС пересмотреть санкции против России. Он напоминал, что лидеры Евросоюза приняли документ о конкурентоспособности Европы, нацеленный на снижение цен на нефть, газ и электроэнергию. Однако из-за санкций предприятия стран вынуждены закупать газ и электричество по ценам в несколько раз большим, чем их конкуренты в США и КНР.