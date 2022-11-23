Кабмин ФРГ оспорил слова Джонсона о предложении Украине сдаться после начала СВО

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Представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт оспорил слова бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона о предложении Берлина Украине сдаться после начала СВО в феврале.

По словам Хебештрайта, факты говорят об обратном. Верным, по его словам, является то, что канцлер ФРГ Олаф Шольц и правительство отправили вооружение в зону военных действий, нарушив принцип многих десятилетий в Германии.

"Они это сделали, вместе с речью от 27 февраля такое решение было принято… и таким образом, думаю, факты говорят против этих высказываний в интервью", – цитирует Хебештрайта РИА Новости.

Он уточнил, что в настоящее время ФРГ придерживается позиции в недопущении победы Москвы над Киевом. Германия, по его словам, продолжит оказывать Украине военную поддержку.

Ранее в интервью журналисту Ричарду Квесту на телеканале CNN Portugal Джонсон признался, что Франция до последнего не верила в вероятность открытого противостояния Москвы и Киева, а Германия предлагала Украине сдаться. По его словам, ФРГ считала, что противостояние станет катастрофой.

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