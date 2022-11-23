Сергей Лавров "отчитал" фотографа за превышение полномочий

Фото: телеграм-канал "МИД России"

Глава МИД РФ Сергей Лавров в шутку отчитал женщину-фотографа во время подготовки к съемке перед заседанием министров иностранных дел и обороны, а также секретарей ОДКБ в Ереване. Об этом сообщает Пятый канал.

Фотограф обратилась к главе российского внешнеполитического ведомства, который стоял перед министром обороны РФ Сергеем Шойгу, и попросила его сменить позу.

"Еще чего? Ваше дело фотографировать, а не указывать", – пошутил в ответ министр.

За кадром съемки слышен смех женщины. При этом Сергей Лавров все же выполнил ее просьбу, после чего фотосессия продолжилась.

В октябре 2022 года министр иностранных дел РФ заявил, что представители страны не будут "бегать" за западными государствами для диалога по украинскому конфликту. При этом конкретные предложения могут быть рассмотрены.

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