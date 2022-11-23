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12:34

Политика

Эксперт оценила идею ограничить право избираться для призывавших к санкциям против РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

Инициатива о лишении пассивного избирательного права граждан, понесших ответственность за призывы к введению антироссийских санкций, является полезной и эффективной в текущей ситуации, заявила адвокат Мария Ярмуш. Об этом сообщает RT.

"Я поддерживаю такую инициативу. Нам не нужны враги России в законодательной власти", – сказала она.

По мнению Ярмуш, настроенные против России люди не должны допускаться к участию в выборах.

"Когда против России ведется гибридная война, очень важно, чтобы в обществе было единение", – добавила юрист.

Ранее депутат Госдумы Евгений Федоров предложил ограничить право участия в выборах для граждан, которые были привлечены за призывы к антироссийским санкциям. Письмо с соответствующей инициативой парламентарий направил на имя генпрокурора РФ Игоря Краснова.

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