Шадаев: в сентябре будет внесен законопроект о сборе за использование зарубежного ПО

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Липкина

Министерство цифрового развития РФ планирует в сентябре внести в Госдуму законопроект, предусматривающий сбор средств с российского бизнеса за использование зарубежного программного обеспечения (ПО). Об этом РИА Новости сообщил глава ведомства Максут Шадаев.

Глава ведомства напомнил, что эта мера не затронет малый и средний бизнес. По задумке, будет сформирован некий спецсчет, куда российские пользователи зарубежного ПО начисляли бы средства, которые перечисляли бы на поддержку отечественных разработчиков.

В марте правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, предполагающий переход субъектов критической информационной инфраструктуры (КИИ) на отечественное программное обеспечение. В пояснительной записке уточняется, что целью проекта является обеспечение КИИ технологической независимостью.

Создание проекта подразумевает нынешние условия введенных в отношении России санкций, а также наличие рисков нарушения работоспособности объектов КИИ в связи с введением подобных ограничений.

