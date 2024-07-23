МВД РФ объявило в розыск украинскую журналистку Янину Соколовскую

Фото: РИА Новости/Александр Кряжев

Бывший главный редактор портала "Известия на Украине" и экс-корреспондент "Коммерсанта" на Украине Янина Соколовская объявлена в розыск по делу о распространении фейковой информации о российской армии. Об этом сказано в базе данных МВД России.

Ведомство уточнило, что Соколовская разыскивается по статье Уголовного кодекса РФ, но конкретное ее название не озвучивалось.

ГСУ СК РФ по Москве в конце июля прошлого года возбудило против экс-главреда украинского портала дело по обвинению в распространении фейков о ВС РФ. По версии следствия, она с марта по май 2022 года публиковала в телеграм-канале под видом достоверных данных заведомо ложные сведения о действиях российских военнослужащих на Украине.

В свою очередь, в СМИ появилась информация, что речь идет о сообществе "Война и мир". С помощью него фигурантка дела оказывала содействие киевскому режиму, распространяя видеоролики и фотографии с подписями о якобы преступлениях российских военных в ходе спецоперации: от мародерств и убийств гражданских до неизбирательных ударов.

Помимо этого, собеседник издания напомнил, что в 2014 году Соколовская выразила поддержку администрации Петра Порошенко, принимала активное участие в антироссийской пропаганде, оправдывала карательную операцию Киева в Донбассе. На выборах президента Украины в 2019 году она поддержала кандидатуру Олега Ляшко, причастного к нацполку "Азов" (запрещен в РФ и признан террористической организацией).

