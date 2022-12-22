Бутина призвала учить лидеров общественного мнения РФ "троллингу"

Фото: портал мэра и правительства москвы/Юлия Иванко

Депутат Госдумы Мария Бутина заявила, что лидеров общественного мнения следует учить политической сатире и так называемому "троллингу", сообщает РИА Новости.

"Нужно все-таки как-то учить наших спикеров такому жанру, как политическая сатира, потому что сейчас это на современном языке называется троллинг, это нужно высвечивать, чтобы сами граждане, заходящие в комментарии, видели, что это бред и сами делали вывод", – предположила парламентарий.

Бутина добавила, что в будущем недружественные страны могут делать акцент на работе со старыми регионами России. Особенно важную роль будет играть соблюдение равенства прав, как считает депутат. Наиболее острой темой она назвала ситуацию с местами в детских садах.

Ранее партнер агентства по аналитике социальных медиа Digital Guru Ольга Соколова рассказала, как определить интернет-троллей. Чаще всего таких пользователей отличают манипуляции и стремление в любой ситуации начать спор.

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