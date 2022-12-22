Володин сообщил о рекордном количестве принятых Госдумой в 2022 году законов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В 2022 году Государственная дума РФ приняла 653 закона, установив исторический рекорд работы парламента, заявил председатель палаты Вячеслав Володин. Об этом сообщает РИА Новости.

"За 2022 год Государственная дума приняла 653 закона, это самое большое количество за всю историю работы парламента", – отметил он.

Ранее Володин заявил, что региональные власти должны прикладывать максимальное количество усилий, чтобы воздавать почести погибшим военнослужащим вне зависимости от их статуса. Он подчеркнул, что военные, добровольцы и бойцы ЧВК заслуживают одинакового отношения.

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