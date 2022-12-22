В Госдуме назвали ожидаемым назначение Трейси послом США в РФ

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Назначение Линн Трейси на должность посла Соединенных Штатов в России было ожидаемым, заявил первый замглавы комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

"<...> ее назначение готовилось давно", – сказал парламентарий в интервью РИА Новости.

В свою очередь, депутат от "Единой России" Олег Морозов заявил, что должность посла США в РФ давно перестала быть дипломатической.

"Это – спецпроект по фамилии Линн Трейси. И ее профессиональные знания <...> будут брошены на продвижение в нашей стране повестки, призванной ослабить нас", – считает депутат.

Накануне американский сенат утвердил назначение Трейси послом Штатов в России. Ее кандидатуру на эту должность выдвинул президент США Джо Байден.

Трейси станет первой в истории женщиной на данной должности. В 2014–2017 годах она уже работала в Москве заместителем главы дипломатической миссии.



Новым послом США в РФ впервые в истории может стать женщина

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!