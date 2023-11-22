Депутат Верховной рады призвал Киев рассмотреть сценарий компромисса с РФ

Фото: depositphotos/JaneUK

Киеву стоит рассмотреть сценарий компромисса с Россией, но для этого необходимо узнать пути его достижения и понять, насколько Москва готова к этому шагу. Об этом сообщил народный депутат Верховной рады Евгений Шевченко, передает Pravda.ru.

По его мнению, договариваться нужно сейчас, иначе дальше будет хуже. Директору украинского института глобальных стратегий Вадиму Карасеву депутат рассказал о возможности проведения разведывательных политических консультаций. Так получится узнать, готова ли Москва идти на компромисс, или его нет вообще, отметил Шевченко.

Он уточнил, что Киев говорит "о точке успеха". Если это так, "прощупывать" политические возможности урегулирования конфликта необходимо сейчас, добавил нардеп.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский отверг идею начала мирных переговоров с Россией, несмотря на тяжелое положение войск на фронте. Также он выразил мнение, что Москва сейчас не хочет окончания СВО, поэтому, как он утверждает, Киев не говорит о мире любой ценой.

Киев призвал западных партнеров открыть военные заводы на территории Украины