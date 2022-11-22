Белый дом анонсировал ежегодную оценку здоровья Байдена

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Официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер сообщила, что президенту США Джо Байдену проведут ежегодную оценку здоровья, передает РИА Новости.

В минувшее воскресенье американскому лидеру исполнилось 80 лет. Ранее он заявил, что обсудит с супругой возможность переизбрания на новый президентский срок.

"Состояние здоровья президента хорошее, он поддерживает активный образ жизни, этим со мной поделился доктор. Оценку ему проведут в течение месяца", – заявила Жан-Пьер.

Результаты проверки будут опубликованы позднее, аналогично с прошлым годом, однако точные сроки не называются.

В конце октября помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что президент США Джо Байден готов пойти на чрезвычайные меры ради возвращения в страну осужденных в России Пола Уилана и Бриттни Грайнер.

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