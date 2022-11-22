Орбан прокомментировал реакцию на его появление в шарфе с картой "Великой Венгрии"

Фото: facebook.com (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ организацией)/orbanviktor

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в ответ на критику из-за его появления на футбольном матче в шарфе с картой "Великой Венгрии" призвал не смешивать футбол и политику. Об этом он написал в соцсетях.

Орбан также призвал перестать видеть то, чего нет. Он добавил, что сборная Венгрии – сборная каждого венгра вне зависимости от его места жительства.

Ранее премьер Венгрии появился в шарфе с "Великой Венгрией" – страной в границах до 1918 года – на футбольном матче между Венгрией и Грецией 20 ноября. После этого пресс-секретарь министерства иностранных дел Олег Николенко заявил, что МИД вызовет венгерского посла из-за появления Орбана в шарфе с такой символикой. Поступок премьера Николенко назвал неприемлемым.



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